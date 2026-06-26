Loto • Badminton Club Vichy Cusset Espace Chambon Cusset
Loto • Badminton Club Vichy Cusset Espace Chambon Cusset samedi 31 octobre 2026.
Cusset
Loto • Badminton Club Vichy Cusset
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Le Badminton Club de Vichy-Cusset organise un loto associatif dont les bénéfices seront entièrement dédiés au développement de ses activités sportives.
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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes bcvc03@gmail.com
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English :
The Vichy-Cusset Badminton Club is organizing a charity bingo event, with all proceeds going toward the development of its sports activities.
L’événement Loto • Badminton Club Vichy Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-06-26 par Vichy Destinations
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