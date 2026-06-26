UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto • Badminton Club Vichy Cusset Espace Chambon Cusset

Loto • Badminton Club Vichy Cusset Espace Chambon Cusset samedi 31 octobre 2026.

Lieu
Espace Chambon
Adresse
2 rue du Faubourg du Chambon
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Tarif

Cusset

Loto • Badminton Club Vichy Cusset

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Le Badminton Club de Vichy-Cusset organise un loto associatif dont les bénéfices seront entièrement dédiés au développement de ses activités sportives.
  .

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes   bcvc03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Vichy-Cusset Badminton Club is organizing a charity bingo event, with all proceeds going toward the development of its sports activities.

L’événement Loto • Badminton Club Vichy Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-06-26 par Vichy Destinations

À voir aussi à Cusset (Allier)