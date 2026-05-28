Loto-Bingo Centre Sportif Jules Noel Paris

Venez tenter votre chance lors de notre grand loto intergénérationnel !

Un jeu convivial et incontournable où petits et grands se retrouvent pour partager un moment festif. Achetez vos cartons numérotés, suivez le tirage des numéros et complétez la combinaison gagnante pour remporter de nombreux lots !

Participez au grand loto bingo de l’été. Ambiance et bonne humeur seront au rendez-vous.

Le mercredi 22 juillet 2026

de 17h00 à 19h00

Le mercredi 08 juillet 2026

de 17h00 à 19h00

payant

2 euros le carton – 2 cartons max./pers – 85 pers max.

Public enfants. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T20:00:00+02:00

fin : 2026-07-22T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T17:00:00+02:00_2026-07-08T19:00:00+02:00;2026-07-22T17:00:00+02:00_2026-07-22T19:00:00+02:00

Centre Sportif Jules Noel 3, avenue Maurice D’Ocagne 75014 Paris

+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



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