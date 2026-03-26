Loto salle du Bocal Bletterans

Loto salle du Bocal Bletterans samedi 17 octobre 2026.

Loto

salle du Bocal Place des Dames Bergerot Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-17 23:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Loto, restauration et buvette   .

salle du Bocal Place des Dames Bergerot Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 34 91 50  domibar@hotmail.fr

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English : Loto

L’événement Loto Bletterans a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme JurAbsolu

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