Loto salle du Bocal Bletterans

Loto

salle du Bocal Place des Dames Bergerot Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 19:00:00

fin : 2026-10-17 23:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Loto, restauration et buvette .

salle du Bocal Place des Dames Bergerot Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 34 91 50 domibar@hotmail.fr

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English : Loto

L’événement Loto Bletterans a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme JurAbsolu