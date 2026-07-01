Loto Châteaudun
samedi 18 juillet 2026 · Châteaudun
Informations pratiques
Châteaudun
Loto
Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Loto au profit de l’association Sourire de Mômes 28.
Tentez de gagner des bons d’achats de 20 à 600€.
Ouverture des portes à 17h pour un début des jeux à 20h.
– Mini loto 2 parties enfants.
– Bingo pour plus de chance de gagner !
Restauration disponible sur place.
Informations et réservations par téléphone. 16 .
Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 06 46 93 66
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English :
Lottery to benefit the Sourire de M%F4mes 28 association.
Try your luck at winning gift certificates worth 20 %E0 600?.
L’événement Loto Châteaudun a été mis à jour le 2026-07-12 par OT GRAND CHATEAUDUN
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