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AGENDA · Châteaudun

Loto Châteaudun

samedi 18 juillet 2026 · Châteaudun

Loto Châteaudun

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Salle Léo Lagrange
Ville
28200 Châteaudun
Département
Eure-et-Loir
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif

Châteaudun

Loto

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Loto au profit de l’association Sourire de Mômes 28.
Tentez de gagner des bons d’achats de 20 à 600€.
Ouverture des portes à 17h pour un début des jeux à 20h.

– Mini loto 2 parties enfants.
– Bingo pour plus de chance de gagner !

Restauration disponible sur place.
Informations et réservations par téléphone. 16  .

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 06 46 93 66 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lottery to benefit the Sourire de M%F4mes 28 association.
Try your luck at winning gift certificates worth 20 %E0 600?.

L’événement Loto Châteaudun a été mis à jour le 2026-07-12 par OT GRAND CHATEAUDUN

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