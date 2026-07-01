Informations pratiques

Châteaudun

Loto

Salle Léo Lagrange Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Loto au profit de l’association Sourire de Mômes 28.

Tentez de gagner des bons d’achats de 20 à 600€.

Ouverture des portes à 17h pour un début des jeux à 20h.

– Mini loto 2 parties enfants.

– Bingo pour plus de chance de gagner !

Restauration disponible sur place.

Informations et réservations par téléphone. 16 .

Salle Léo Lagrange Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 06 46 93 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lottery to benefit the Sourire de M%F4mes 28 association.

Try your luck at winning gift certificates worth 20 %E0 600?.

L’événement Loto Châteaudun a été mis à jour le 2026-07-12 par OT GRAND CHATEAUDUN