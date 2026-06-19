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Loto • COS de Cusset Espace Chambon Cusset

Loto • COS de Cusset Espace Chambon Cusset dimanche 8 novembre 2026.

Lieu
Espace Chambon
Adresse
2 rue du Faubourg du Chambon
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
2 2 2 le carton

Cusset

Loto • COS de Cusset

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 14:00:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Le COS de Cusset organise des lotos le dimanche 8 novembre 2026 à partir de 14h à l’Espace Chambon.
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Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 25 

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English :

The COS in Cusset is hosting bingo games on Sunday, November 8, 2026, starting at 2:00 p.m. at the Espace Chambon.

L’événement Loto • COS de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations

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