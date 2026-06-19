Loto • COS de Cusset Espace Chambon Cusset

Cusset

Loto • COS de Cusset

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

le carton

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 14:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Le COS de Cusset organise des lotos le dimanche 8 novembre 2026 à partir de 14h à l’Espace Chambon.

.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The COS in Cusset is hosting bingo games on Sunday, November 8, 2026, starting at 2:00 p.m. at the Espace Chambon.

L’événement Loto • COS de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations