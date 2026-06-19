Loto • COS de Cusset Espace Chambon Cusset
Loto • COS de Cusset Espace Chambon Cusset dimanche 8 novembre 2026.
Cusset
Loto • COS de Cusset
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
le carton
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 14:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Le COS de Cusset organise des lotos le dimanche 8 novembre 2026 à partir de 14h à l’Espace Chambon.
.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 85 25
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The COS in Cusset is hosting bingo games on Sunday, November 8, 2026, starting at 2:00 p.m. at the Espace Chambon.
L’événement Loto • COS de Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-06-19 par Vichy Destinations
À voir aussi à Cusset (Allier)
- Portes ouvertes • Gymnastique La Française Maison des Sports Cusset 30 juin 2026
- Apéros-Concerts de Cusset • La Menace Bar des Autobus Cusset 2 juillet 2026
- Festival Vichy & Co Opération Camomille Espace Chambon Cusset 3 juillet 2026
- Brocante semi-nocture • COS de Cusset Cusset 4 juillet 2026
- Concert • Smoky Mountain Blues Band Square René-Bardet Cusset 4 juillet 2026