Loto de l’APE Route d’Ebreuil Bellenaves samedi 21 mars 2026.
Début : 2026-03-21 17:30:00
fin : 2026-03-21 21:00:00
2026-03-21
L’association des parents d’élèves de l’école primaire de Bellenaves organise un loto. Plus de 1500 € de lots à gagner !
Route d’Ebreuil Petit gymnase Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 95 04 68 88
English :
The Bellenaves elementary school parents’ association is organizing a lottery. Over 1,500? in prizes to be won!
L’événement Loto de l’APE Bellenaves a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de tourisme Val de Sioule