Loto de l’ASCO, Salle Louise Michel, Saint-Médard-en-Jalles

Loto de l’ASCO Dimanche 29 mars, 14h30 Salle Louise Michel Gironde
Le loto de l’ASCO, c’est le dimanche 29 mars à 14h30h.
Des milliers d’euros de lots avec :
Bagues, montres / Dîner spectacle / Peinture / Casque scooter / Révision voiture, vidange, diagnostic / Séance photo / Abonnement salle de sport / Paniers garnis, jambon / Restaurants, Bon d’achats alimentaires / Soins détente, soins manucure / …
Ouverture des portes à 14h30.
1 carton : 3€ / 3 cartons : 8€ / 5 cartons : 12€ / 8 cartons :16€ / 10 cartons : 20€ /
Gourmandises sucrées sur place.
Un grand merci à tous les bénévoles investis pour cet événement intergénérationnel !
Salle Louise Michel Rue Pierre Ramond 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine
