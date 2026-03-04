Loto de l’ASCO, Salle Louise Michel, Saint-Médard-en-Jalles

Loto de l’ASCO Dimanche 29 mars, 14h30 Salle Louise Michel Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-29T14:30:00+02:00 – 2026-03-29T18:00:00+02:00

Le loto de l’ASCO, c’est le dimanche 29 mars à 14h30h.

Des milliers d’euros de lots avec :

Bagues, montres / Dîner spectacle / Peinture / Casque scooter / Révision voiture, vidange, diagnostic / Séance photo / Abonnement salle de sport / Paniers garnis, jambon / Restaurants, Bon d’achats alimentaires / Soins détente, soins manucure / …

Ouverture des portes à 14h30.

1 carton : 3€ / 3 cartons : 8€ / 5 cartons : 12€ / 8 cartons :16€ / 10 cartons : 20€ /

Gourmandises sucrées sur place.

Un grand merci à tous les bénévoles investis pour cet événement intergénérationnel !

Salle Louise Michel Rue Pierre Ramond 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Caupian Gironde Nouvelle-Aquitaine

