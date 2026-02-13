SMB VS Tursan – un choc en Nationale 3, Cosec, Saint-Médard-en-Jalles

SMB VS Tursan – un choc en Nationale 3 Samedi 18 avril, 19h45 Cosec Gironde

6€ – Réduit : 4€ – Gratuit : mineurs, licenciés SMB

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T19:45:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-18T19:45:00+02:00 – 2026-04-18T22:30:00+02:00

Ne pas manquer ce rendez-vous vous crucial !

Cosec 12, rue Paul Berniard – 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « saintmedardbasket@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 53 36 51 50 »}]

Le choc contre l’outsider de la poule !

Parentalité : Saint-Médard basket