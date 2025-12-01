Loto des pêcheurs au Chatelet Le Châtelet
Loto des pêcheurs au Chatelet Le Châtelet dimanche 15 novembre 2026.
Loto des pêcheurs au Chatelet
Le Châtelet Cher
Début : 2026-11-15 14:00:00
fin : 2026-11-15
2026-11-15
Venez tenter votre chance au loto des pêcheurs!
Loto des pêcheurs au foyer rural, ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h00. Réservation conseillée par sms au 06.08.69.43.50 .
Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 69 43 50
English :
Come and try your luck at the fishermen’s lottery!
