Loto des pêcheurs au Chatelet Le Châtelet dimanche 15 novembre 2026.

Le Châtelet Cher

Venez tenter votre chance au loto des pêcheurs!
Loto des pêcheurs au foyer rural, ouverture des portes à 12h30, début des jeux à 14h00. Réservation conseillée par sms au 06.08.69.43.50   .

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 08 69 43 50 

Come and try your luck at the fishermen’s lottery!

