Informations pratiques

Béziers

LOTO DES TERRASSES

3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le deuxième dimanche du mois, tentez de gagner 1 500 € de cadeaux.

Animation conviviale avec plus de 1 500 € de lots à gagner. Le loto est gratuit et accessible aux membres du programme de fidélité Polygone Béziers ou aux visiteurs ayant consommé sur les Terrasses le jour même, sur présentation d’un ticket de caisse. .

3 Carrefour de l’Hours Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 09 75 50 accueil@polygone-beziers.com

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English : LOTO DES TERRASSES

On the second Sunday of the month, try to win 1,500 ? worth of gifts.

L’événement LOTO DES TERRASSES Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34