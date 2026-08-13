LOTO DES TERRASSES Béziers
dimanche 13 septembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
LOTO DES TERRASSES
3 Carrefour de l’Hours Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le deuxième dimanche du mois, tentez de gagner 1 500 € de cadeaux.
Animation conviviale avec plus de 1 500 € de lots à gagner. Le loto est gratuit et accessible aux membres du programme de fidélité Polygone Béziers ou aux visiteurs ayant consommé sur les Terrasses le jour même, sur présentation d’un ticket de caisse. .
3 Carrefour de l’Hours Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 09 75 50 accueil@polygone-beziers.com
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English : LOTO DES TERRASSES
On the second Sunday of the month, try to win 1,500 ? worth of gifts.
L’événement LOTO DES TERRASSES Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34
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