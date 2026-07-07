Informations pratiques

Cognac-la-Forêt

Loto en plein air

Plan d’eau de Cognac la Forêt Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

Tarif : 1.5 – 1.5 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Venez participer au loto en plein air au plan d’eau, animé par Fred animation, pour tenter de remporter de nombreux lots comme un brasero, des colis alimentaires, de nombreuses cartes cadeaux, des bons carburants etc. Une partie surprise et une tombola sont organisées .Vous pourrez profiter d’une buvette, de sandwichs, de glaces et de gâteaux sur place ! .

Plan d’eau de Cognac la Forêt Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 26 30 73

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English : Loto en plein air

L’événement Loto en plein air Cognac-la-Forêt a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Ouest Limousin