Loto gastronomique à Limogne Route de Beauregard Limogne-en-Quercy
mercredi 5 août 2026 · Route de Beauregard · Limogne-en-Quercy
Informations pratiques
Limogne-en-Quercy
Loto gastronomique à Limogne
Route de Beauregard Ecole St Joseph Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Le Comité des Fêtes de Limogne organise un grand loto gastronomique.
Le Comité des Fêtes de Limogne organise un grand loto gastronomique.
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Route de Beauregard Ecole St Joseph Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie comite.fete.limogne@gmail.com
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English :
The Limogne Festival Committee is organizing a big gourmet bingo event.
L’événement Loto gastronomique à Limogne Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT CVL Lalbenque Limogne
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