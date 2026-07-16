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Loto gastronomique à Limogne Route de Beauregard Limogne-en-Quercy

mercredi 5 août 2026 · Route de Beauregard · Limogne-en-Quercy

Loto gastronomique à Limogne Route de Beauregard Limogne-en-Quercy

Informations pratiques

Début
mercredi 5 août 2026
Fin
mercredi 5 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Route de Beauregard
Adresse
Ecole St Joseph
Ville
46260 Limogne-en-Quercy
Département
Lot
Tarif
Général

Limogne-en-Quercy

Loto gastronomique à Limogne

Route de Beauregard Ecole St Joseph Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:30:00
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-08-05

Le Comité des Fêtes de Limogne organise un grand loto gastronomique.

Le Comité des Fêtes de Limogne organise un grand loto gastronomique.

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Route de Beauregard Ecole St Joseph Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie   comite.fete.limogne@gmail.com

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English :

The Limogne Festival Committee is organizing a big gourmet bingo event.

L’événement Loto gastronomique à Limogne Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-07-16 par OT CVL Lalbenque Limogne

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