Lapalisse

Loto

Salle de la grenette Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 13:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Loto organisé par l’association TAD

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Salle de la grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 57 25 31

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English :

Loto organized by the TAD association

L’événement Loto Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse