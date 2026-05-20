Loto Lapalisse
Loto Lapalisse dimanche 7 juin 2026.
Lapalisse
Loto
Salle de la grenette Lapalisse Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 13:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Loto organisé par l’association TAD
.
Salle de la grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 57 25 31
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English :
Loto organized by the TAD association
L’événement Loto Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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