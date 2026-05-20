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Loto Lapalisse

Loto Lapalisse dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Salle de la grenette

Ville : 03120 Lapalisse

Département : Allier

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Lapalisse

Loto

Salle de la grenette Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 13:00:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Loto organisé par l’association TAD
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Salle de la grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 57 25 31 

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English :

Loto organized by the TAD association

L’événement Loto Lapalisse a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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