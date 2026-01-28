Loto • Loisirs et voyages avec les chiens verts Salle de la Compagnie Fermière Cusset
Salle de la Compagnie Fermière Rue Jean-Bonnet Cusset Allier
Début : 2026-03-29 14:00:00
2026-03-29
L’association Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts organise son grand loto le dimanche 29 mars 2026 à 14h à la salle de la Compagnie Fermière.
Salle de la Compagnie Fermière Rue Jean-Bonnet Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 95 64 73 loisirs.voyages.chiens.verts03@gmail.com
English :
The Loisirs et Voyages avec les Chiens Verts association is organizing its big lotto on Sunday March 29, 2026 at 2pm at the Compagnie Fermière hall.
