Loto Salle des fêtes Luzy

Informations pratiques

Luzy

Loto

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 13:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Loto Ouverture à 13h à la salle des Fêtes, 13 rue des Remparts.

Début des jeux à 14h. 12 parties + bingo. Nombreux lots à gagner.

Buvette et petite restauration sur place. Pas de réservation. Renseignements au 06 32 22 83 73. .

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 22 83 73

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English : Loto

L’événement Loto Luzy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Rives du Morvan