Loto Salle des fêtes Luzy
dimanche 13 septembre 2026 · Salle des fêtes · Luzy
Informations pratiques
Luzy
Loto
Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 13:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Loto Ouverture à 13h à la salle des Fêtes, 13 rue des Remparts.
Début des jeux à 14h. 12 parties + bingo. Nombreux lots à gagner.
Buvette et petite restauration sur place. Pas de réservation. Renseignements au 06 32 22 83 73. .
Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 22 83 73
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English : Loto
L’événement Loto Luzy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Rives du Morvan
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