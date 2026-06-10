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AGENDA · Luzy

Loto Salle des fêtes Luzy

dimanche 13 septembre 2026 · Salle des fêtes · Luzy

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
13:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
13 Rue des Remparts
Ville
58170 Luzy
Département
Nièvre
Tarif

Luzy

Loto

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 13:00:00
fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Loto Ouverture à 13h à la salle des Fêtes, 13 rue des Remparts.
Début des jeux à 14h. 12 parties + bingo. Nombreux lots à gagner.
Buvette et petite restauration sur place. Pas de réservation. Renseignements au 06 32 22 83 73.   .

Salle des fêtes 13 Rue des Remparts Luzy 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 22 83 73 

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English : Loto

L’événement Loto Luzy a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Rives du Morvan

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