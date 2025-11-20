Informations pratiques

Messimy-sur-Saône

Loto

Salle des fêtes Messimy-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Venez tenter votre chance !

.

Salle des fêtes Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 12 89 14 kspassionauto@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try your luck!

L’événement Loto Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre