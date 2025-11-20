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AGENDA · Messimy-sur-Saône

Loto Messimy-sur-Saône

samedi 7 novembre 2026 · Messimy-sur-Saône

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
01480 Messimy-sur-Saône
Département
Ain
Tarif

Messimy-sur-Saône

Loto

Salle des fêtes Messimy-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Venez tenter votre chance !
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Salle des fêtes Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 12 89 14  kspassionauto@gmail.com

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English :

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L’événement Loto Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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