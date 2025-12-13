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AGENDA · Messimy-sur-Saône

Soirée Beaujolais Nouveau Messimy-sur-Saône

vendredi 20 novembre 2026 · Messimy-sur-Saône

Informations pratiques

Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Salle polyvalente
Ville
01480 Messimy-sur-Saône
Département
Ain
Tarif

Messimy-sur-Saône

Soirée Beaujolais Nouveau

Salle polyvalente Messimy-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:00:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

Venez goûter le beaujolais nouveau !
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Salle polyvalente Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   classe4et9messimy@gmail.com

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English :

Come and taste the beaujolais nouveau!

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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