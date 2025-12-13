Informations pratiques

Messimy-sur-Saône

Soirée Beaujolais Nouveau

Salle polyvalente Messimy-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 18:00:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Venez goûter le beaujolais nouveau !

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Salle polyvalente Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes classe4et9messimy@gmail.com

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English :

Come and taste the beaujolais nouveau!

L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre