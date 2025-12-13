AGENDA · Messimy-sur-Saône
Soirée Beaujolais Nouveau Messimy-sur-Saône
vendredi 20 novembre 2026 · Messimy-sur-Saône
Informations pratiques
Messimy-sur-Saône
Soirée Beaujolais Nouveau
Salle polyvalente Messimy-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Venez goûter le beaujolais nouveau !
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Salle polyvalente Messimy-sur-Saône 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes classe4et9messimy@gmail.com
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English :
Come and taste the beaujolais nouveau!
L’événement Soirée Beaujolais Nouveau Messimy-sur-Saône a été mis à jour le 2025-12-13 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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