Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Loto Miss et Mister nougat Salle Saint-Martin Montélimar

Loto Miss et Mister nougat Salle Saint-Martin Montélimar samedi 18 avril 2026.

Lieu : Salle Saint-Martin

Adresse : 2 Rue Bernard Cathelin

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 4 4 10

Montélimar

Loto Miss et Mister nougat

Salle Saint-Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

L’association Miss et Mister nougat organise leur loto !
  .

Salle Saint-Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 48 82 93  mancipcyril535@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Miss et Mister nougat association organizes their bingo!

L’événement Loto Miss et Mister nougat Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération

À voir aussi à Montelimar (Drôme)