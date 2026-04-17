Loto Miss et Mister nougat Salle Saint-Martin Montélimar
Loto Miss et Mister nougat Salle Saint-Martin Montélimar samedi 18 avril 2026.
Montélimar
Loto Miss et Mister nougat
Salle Saint-Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme
Tarif : 4 – 4 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
L’association Miss et Mister nougat organise leur loto !
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Salle Saint-Martin 2 Rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 48 82 93 mancipcyril535@gmail.com
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English :
The Miss et Mister nougat association organizes their bingo!
L’événement Loto Miss et Mister nougat Montélimar a été mis à jour le 2026-04-10 par Montélimar Tourisme Agglomération
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