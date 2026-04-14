Rencontre avec le cascadeur Julien Duverger, Les Templiers, Montélimar
Rencontre avec le cascadeur Julien Duverger, Les Templiers, Montélimar samedi 18 avril 2026.
Rencontre avec le cascadeur Julien Duverger Samedi 18 avril, 16h00 Les Templiers Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00
Animée par le ciné-club jeune !
Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F353485/D1776520800/VF/2237656/ »}]
Séance spéciale Les Templiers Rencontre avec le cascadeur Julien Duverger
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