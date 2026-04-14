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Rencontre avec le cascadeur Julien Duverger, Les Templiers, Montélimar

Rencontre avec le cascadeur Julien Duverger, Les Templiers, Montélimar

Rencontre avec le cascadeur Julien Duverger, Les Templiers, Montélimar samedi 18 avril 2026.

Lieu : Les Templiers

Adresse : place du Temple, Montélimar

Ville : 26200 Montélimar

Département : Drôme

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Rencontre avec le cascadeur Julien Duverger Samedi 18 avril, 16h00 Les Templiers Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T16:00:00+02:00 – 2026-04-18T19:00:00+02:00

Animée par le ciné-club jeune !

Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F353485/D1776520800/VF/2237656/ »}]
Séance spéciale Les Templiers Rencontre avec le cascadeur Julien Duverger

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