Quinzaine des jeux vidéo Atelier d’initiation à la programmation de robots Médiathèque Intercommunale Montélimar

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 16:00:00

2026-04-14

Viens te plonger dans le monde de la robotique et découvrir la programmation en prenant le contrôle d’un petit robot sur roues !

Atelier animé par le FabLab Convergences26

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Dive into the world of robotics and discover programming by taking control of a little robot on wheels!

Workshop led by FabLab Convergences26

