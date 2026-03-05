Quinzaine des jeux vidéo Atelier d’initiation à la programmation de robots Médiathèque Intercommunale Montélimar
Quinzaine des jeux vidéo Atelier d’initiation à la programmation de robots Médiathèque Intercommunale Montélimar mardi 14 avril 2026.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14 16:00:00
2026-04-14
Viens te plonger dans le monde de la robotique et découvrir la programmation en prenant le contrôle d’un petit robot sur roues !
Atelier animé par le FabLab Convergences26
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
Dive into the world of robotics and discover programming by taking control of a little robot on wheels!
Workshop led by FabLab Convergences26
L’événement Quinzaine des jeux vidéo Atelier d’initiation à la programmation de robots Montélimar a été mis à jour le 2026-03-05 par Montélimar Tourisme Agglomération