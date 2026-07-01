Loto Salle Georges Méliès Nexon
samedi 25 juillet 2026 · Salle Georges Méliès · Nexon
Informations pratiques
Nexon
Loto
Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:45:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez tenter votre chance lors des grands lotos du club de football ! 14 parties à la Landaise et une partie spéciale vous attendent. De nombreux lots de qualité sont à gagner plancha à gaz, robot Moulinex, machine à glaçons, balancelle pour enfant, ventilateur colonne, fontaine à vin et bien d’autres surprises. Sur place, profitez d’un espace restauration avec sandwichs, gâteaux et buvette pour partager un agréable moment en famille ou entre amis. Bonne humeur et suspense garantis !
2 lotos sont disponibles dans la journée: le premier à 14h (ouverture des portes à 12h) le second à 20h45 (ouverture des portes à 19h). .
Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 01 67 23
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English : Loto
L’événement Loto Nexon a été mis à jour le 2026-07-07 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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