Loto solidaire Salle des fêtes Poligny

Informations pratiques

Poligny

Loto solidaire

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 14:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

18 parties 3 quines

1 Bingo

1 Spéciale

Petite restauration et buvette sur place

Animé par Elisabeth

45000€ de gains (9 parties en bon d’achat de 20 à 500€ et 11 parties en lots TV, expresso, broyeur, tireuse à bière, air fryer…)

1 carton 6€, Plaque de 3 15€, Plaque de 6 25€, Plaque de 8 30€, Plaque de 12 35€, Plaque de 18 40€

Spéciale et bingo 1 carton 3€, 3 cartons 5€, 6 cartons 8€

En faveur de l’association Les Frangines .

Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 09 39 80

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English : Loto solidaire

L’événement Loto solidaire Poligny a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA