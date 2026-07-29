Loto solidaire Salle des fêtes Poligny
dimanche 6 septembre 2026 · Salle des fêtes · Poligny
Informations pratiques
Poligny
Loto solidaire
Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny Jura
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 14:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
18 parties 3 quines
1 Bingo
1 Spéciale
Petite restauration et buvette sur place
Animé par Elisabeth
45000€ de gains (9 parties en bon d’achat de 20 à 500€ et 11 parties en lots TV, expresso, broyeur, tireuse à bière, air fryer…)
1 carton 6€, Plaque de 3 15€, Plaque de 6 25€, Plaque de 8 30€, Plaque de 12 35€, Plaque de 18 40€
Spéciale et bingo 1 carton 3€, 3 cartons 5€, 6 cartons 8€
En faveur de l’association Les Frangines .
Salle des fêtes 1 Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 09 39 80
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English : Loto solidaire
L’événement Loto solidaire Poligny a été mis à jour le 2026-07-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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