Thionville

Loto solidaire

43 Rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Loto solidaire organisé par le Thionville Rotary Portes de France en faveur de la précarité étudiante du Grand-Est.Tout public

10 .

43 Rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est

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English :

Loto solidaire organized by Thionville Rotary Portes de France to help students in need in the Grand-Est region.

L’événement Loto solidaire Thionville a été mis à jour le 2026-04-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME