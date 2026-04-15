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Loto solidaire Thionville

Loto solidaire Thionville

Loto solidaire Thionville dimanche 17 mai 2026.

Adresse : 43 Rue de Paris

Ville : 57100 Thionville

Département : Moselle

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 10 Tarif de base plein tarif

Thionville

Loto solidaire

43 Rue de Paris Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-17

Loto solidaire organisé par le Thionville Rotary Portes de France en faveur de la précarité étudiante du Grand-Est.Tout public
10  .

43 Rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est  

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English :

Loto solidaire organized by Thionville Rotary Portes de France to help students in need in the Grand-Est region.

L’événement Loto solidaire Thionville a été mis à jour le 2026-04-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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