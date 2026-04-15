Loto solidaire Thionville
Loto solidaire Thionville dimanche 17 mai 2026.
Thionville
Loto solidaire
43 Rue de Paris Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-17 14:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Loto solidaire organisé par le Thionville Rotary Portes de France en faveur de la précarité étudiante du Grand-Est.Tout public
10 .
43 Rue de Paris Thionville 57100 Moselle Grand Est
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English :
Loto solidaire organized by Thionville Rotary Portes de France to help students in need in the Grand-Est region.
L’événement Loto solidaire Thionville a été mis à jour le 2026-04-15 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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