Loto, soupe aux choux et bal Riotord

Loto, soupe aux choux et bal

salle des fêtes Riotord Haute-Loire

Début : 2026-11-07

fin : 2026-11-07

2026-11-07

Rejoignez-nous à la salle des fêtes dès 14h pour une journée conviviale organisée par les Sapeurs-Pompiers. Au programme dégustation d’une soupe aux choux, loto avec de nombreux lots à gagner, à partir de 22h, un bal pour clore la soirée en beauté !

salle des fêtes Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Join us at the Salle des Fêtes from 2pm for a convivial day organized by the Sapeurs-Pompiers. On the program: cabbage soup, bingo with lots of prizes to be won, and from 10pm, a dance to round off the evening in style!

