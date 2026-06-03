Lou Trotignon : expo-spectacle La Scala Paris Paris

L’exposition rassemble des fragments : slogans de manifestations, extraits d’archives orales, publications militantes, images et objets du quotidien. Autant de traces de présences, de vies, de moments visibles ou invisibilisés, qui traversent différentes époques et différents contextes.

Plutôt qu’un récit unique, l’exposition fait apparaître une mémoire plurielle, faite de continuités, de transformations, mais aussi de silences et d’absences.

Lou Trotignon offre une expérience unique en son genre, allant au delà d’un simple spectacle.

Pensée comme

un parcours dans les espaces du théâtre, elle accompagne le public vers la scène, en créant des liens entre ces

fragments et les formes contemporaines de récit,

de corps et de parole. À la croisée de l’archive et du spectacle, elle propose

de faire circuler

ces mémoires, de les remettre en mouvement, et de rappeler qu’elles continuent de se construire.

Avec « Mérou », Lou Trotignon signe l’un des premiers spectacles d’humour en France racontant son histoire de transition. Après avoir conquis le public queer comme le public hétéro, Lou prend place à La Scala en collaboration avec le centre d’archives LGBTQI+ pour rendre hommage à l’héritage des luttes trans, inscrivant ainsi le spectacle dans une Histoire plus grande.

Du mardi 16 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h30

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-16T20:30:00+02:00_2026-06-16T21:30:00+02:00;2026-06-17T20:30:00+02:00_2026-06-17T21:30:00+02:00;2026-06-18T20:30:00+02:00_2026-06-18T21:30:00+02:00;2026-06-19T20:30:00+02:00_2026-06-19T21:30:00+02:00

La Scala Paris 13 Bd de Strasbourg 75010 Paris

https://lascala-paris.fr/programmation/lou-trotignon/



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