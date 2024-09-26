LOUANE – LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE Chambery

LOUANE Début : 2026-01-31 à 20:00. Tarif : – euros.

Plus qu’une simple artiste, Louane, après 11 ans de carrière, est une artiste qui se réinvente et expérimente plus que jamais.Après avoir annoncé son 5èmealbum«Solo», un nouveau projet qui célèbre les nombreuses facettes de sa personnalité, Louane continue son ascension et annonce le«solo tour», une tournée des Zénith en 2025 et 2026 avec un show inédit et encore jamais vu dans toute la France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg.Le «solo tour» se clôturera avec une date exceptionnelle à l’Accor Arena le 20 février2026, le premier de sa carrière.Retrouvez Louane sur la route en tournée des Zénith en 2025-2026 et à l’Accor Arena le20 février 2026!

LE PHARE – CHAMBERY METROPOLE 800 AVENUE GRAND ARIETAZ 73000 Chambery 73