LOUANE – REIMS ARENA Reims

LOUANE Début : 2026-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Plus qu’une simple artiste, Louane, après 11 ans de carrière, est une artiste qui se réinvente et expérimente plus que jamais. Après avoir annoncé son 5ème album « Solo », un nouveau projet qui célèbre les nombreuses facettes de sa personnalité, Louane continue son ascension et annonce le « solo tour », une tournée des Zénith en 2025 et 2026 avec un show inédit et encore jamais vu dans toute la France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg.Le « solo tour » se clôturera avec une date exceptionnelle à l’Accor Arena le 20 février 2026, le premier de sa carrière.Retrouvez Louane sur la route en tournée des Zénith en 2025-2026 et à l’Accor Arena le 20 février 2026 !PMR : reservation@label-ln.com

REIMS ARENA BOULEVARD JULES CESAR 51100 Reims 51