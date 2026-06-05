Comment rêver un avenir meilleur à l’heure où l’on pourrait être en train d’assister au déclin consternant de l’Humanité et aux derniers instants de la Vie sur terre ? On pratique le genre apocalyptique depuis plus de 2000 ans ; et encore plus régulièrement dans les moments de « crise ». Mais plutôt que de voir la crise comme une série de catastrophes à subir, les apocalypses la saisissent comme un prétexte à l’optimisme, une injonction à prendre du recul, à faire table rase de ce qu’on connaît ; fabuler la fin du monde pour créer un espace favorable à l’exercice de penser le futur.

Maniant l’humour, la musique, les changements de registres, et proposant une forte dimension plastique, Louis Bonard traverse son Apocalypse seul en scène et appelle le public à se responsabiliser et à (re)devenir acteurs et actrices de sa vie.

Et si l’Apocalypse était l’occasion de manifester ses espoirs, de dire ce à quoi l’on tient ? S’inspirant de l’Apocalypse de St-Jean, cette série théâtrale conçue et jouée par Louis Bonard se déploie en quatre épisodes proposant chacun de sonder notre rapport au monde et à sa disparition, à notre disparition individuelle et collective, mais surtout de fuir à toutes jambes le fatalisme.

Le dimanche 21 juin 2026

de 15h00 à 21h30

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 21h30

Le vendredi 19 juin 2026

de 19h00 à 21h30

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h00 à 21h30

Le mercredi 17 juin 2026

de 19h00 à 21h30

payant

€ 7-12 pour 2 épisodes / € 10-20 pour les 4 épisodes

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T19:00:00+02:00_2026-06-17T21:30:00+02:00;2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T21:30:00+02:00;2026-06-19T19:00:00+02:00_2026-06-19T21:30:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T21:30:00+02:00;2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T21:30:00+02:00

Centre culturel suisse Paris 32 rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris

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