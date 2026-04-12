Louis Sclavis Quintet : India + Émilie Chevillard & Peggy Buard, Salle Pannonica, Nantes
Louis Sclavis Quintet : India + Émilie Chevillard & Peggy Buard, Salle Pannonica, Nantes vendredi 5 juin 2026.
Louis Sclavis Quintet : India + Émilie Chevillard & Peggy Buard Vendredi 5 juin, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique
7 € à 18 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00
Concert
Louis Sclavis Quintet – « India » :
Créé en 2015, le quartet « Characters on a Wall », imaginé par Louis Sclavis, prend aujourd’hui une nouvelle dimension en devenant un quintet avec l’arrivée du trompettiste Olivier Laisney. Le clarinettiste a composé un nouveau programme intitulé « India », en référence directe au titre de son célèbre album « Chine » sorti en 1987. Une série de thèmes lyriques et résolument rythmiques qui, bien qu’ils n’aient qu’un lointain rapport avec l’Inde sous forme d’influences diffuses, nourrissent puissamment l’imaginaire des musiciens et les entraînent dans un voyage baroque d’une grande puissance évocatrice.
> Sarah Murcia : contrebasse / Benjamin Moussay : piano / Christophe Lavergne : batterie / Olivier Laisney : trompette / Louis Sclavis : clarinettes
Émilie Chevillard & Peggy Buard :
Tantôt pincées, frappées, martelées, frottées ou entremêlées, ce sont plus de cent cordes qui résonnent sous les dix doigts des artistes. Les deux musiciennes profitent des ressemblances et des différences de leurs deux instruments pour créer un paysage sonore envoûtant. (Il s’agit là d’un jazz intime et ouvert, où la liberté de l’improvisation produit des mirages et floute les frontières entre ces deux instruments.) Si l’oeil n’est pas dupe, l’oreille se fait parfois avoir.
> Peggy Buard : piano / Émilie Chevillard : harpe chromatique
Ouverture des portes à 20h – Début du concert à 20h30
Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]
Concert Pannonica
Louis Sclavis Quintet © Olivier Degen
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Portes ouvertes de la Maison de la tranquillité publique de Nantes Maison de la Tranquillité Publique Nantes 14 avril 2026
- Le grand bazar à histoires Fabrique à Impros (La) Nantes 14 avril 2026
- Le Petit Prince – d’Antoine de Saint-Exupéry Théâtre de Jeanne Nantes 14 avril 2026
- Musée des Sapeurs Pompiers – Atelier enfants (8 à 14 ans) Musée des Sapeurs Pompiers Nantes 14 avril 2026
- Nantes Accoord Games Week 2026 Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes 14 avril 2026