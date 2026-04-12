Louis Sclavis Quintet : India + Émilie Chevillard & Peggy Buard, Salle Pannonica, Nantes

Louis Sclavis Quintet : India + Émilie Chevillard & Peggy Buard Vendredi 5 juin, 20h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

7 € à 18 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T20:30:00+02:00 – 2026-06-05T23:00:00+02:00

Concert

Louis Sclavis Quintet – « India » :

Créé en 2015, le quartet « Characters on a Wall », imaginé par Louis Sclavis, prend aujourd’hui une nouvelle dimension en devenant un quintet avec l’arrivée du trompettiste Olivier Laisney. Le clarinettiste a composé un nouveau programme intitulé « India », en référence directe au titre de son célèbre album « Chine » sorti en 1987. Une série de thèmes lyriques et résolument rythmiques qui, bien qu’ils n’aient qu’un lointain rapport avec l’Inde sous forme d’influences diffuses, nourrissent puissamment l’imaginaire des musiciens et les entraînent dans un voyage baroque d’une grande puissance évocatrice.

> Sarah Murcia : contrebasse / Benjamin Moussay : piano / Christophe Lavergne : batterie / Olivier Laisney : trompette / Louis Sclavis : clarinettes

Émilie Chevillard & Peggy Buard :

Tantôt pincées, frappées, martelées, frottées ou entremêlées, ce sont plus de cent cordes qui résonnent sous les dix doigts des artistes. Les deux musiciennes profitent des ressemblances et des différences de leurs deux instruments pour créer un paysage sonore envoûtant. (Il s’agit là d’un jazz intime et ouvert, où la liberté de l’improvisation produit des mirages et floute les frontières entre ces deux instruments.) Si l’oeil n’est pas dupe, l’oreille se fait parfois avoir.

> Peggy Buard : piano / Émilie Chevillard : harpe chromatique

Ouverture des portes à 20h – Début du concert à 20h30

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]

Concert Pannonica

Louis Sclavis Quintet © Olivier Degen