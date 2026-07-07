Louisahhh After Electro Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Louisahhh After Electro Opéra de Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 21:30:00

fin : 2026-10-08 23:30:00

Date(s) :

2026-10-08

En collaboration avec la Fédération Hiero.

Louisahhh, productrice, DJ et compositrice, officie derrière ses platines depuis l’âge de 17 ans.

Américaine installée en France, celle qu’on appelle la Patti Smith de la techno s’est fait un nom, notamment grâce à Let the Beat Control Your Body et Nobody Rules the Street.

De la techno à l’énergie punk !

Durée 2h environ. .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

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English : Louisahhh After Electro Opéra de Limoges

L’événement Louisahhh After Electro Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole