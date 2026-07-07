Louisahhh After Electro Opéra de Limoges Opéra de Limoges Limoges
jeudi 8 octobre 2026 · Opéra de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Louisahhh After Electro Opéra de Limoges
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 21:30:00
fin : 2026-10-08 23:30:00
Date(s) :
2026-10-08
En collaboration avec la Fédération Hiero.
Louisahhh, productrice, DJ et compositrice, officie derrière ses platines depuis l’âge de 17 ans.
Américaine installée en France, celle qu’on appelle la Patti Smith de la techno s’est fait un nom, notamment grâce à Let the Beat Control Your Body et Nobody Rules the Street.
De la techno à l’énergie punk !
Durée 2h environ. .
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Louisahhh After Electro Opéra de Limoges
L’événement Louisahhh After Electro Opéra de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Little Mômes Festival Cendrillon Centre Culturel Jean-Gagnant Limoges 7 juillet 2026
- Little Mômes Festival Roméo & Juliette En famille Centre Culturel Jean Gagnant Limoges 7 juillet 2026
- Une journée en famille débordante de Lecture(s) Limoges 8 juillet 2026
- Gare Limoges-Bénédictins, Gare Limoges-Bénédictins, Limoges 8 juillet 2026
- Visite guidée Hôtel de Ville Limoges Limoges 8 juillet 2026