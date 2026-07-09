Louise Combier Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
samedi 28 novembre 2026 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Louise Combier
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:30:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Louise Combier est une auteure-compositrice-interprète révélée au grand public dans The Voice. Avec sa voix douce et habitée, elle s’inscrit dans la tradition de la chanson française sensible et poétique. Pianiste, elle écrit des textes intimes et élégants, portés par des mélodies épurées. Après son passage remarqué dans l’émission, elle développe un univers personnel et authentique, entre émotion, délicatesse et sincérité, qu’elle défend aujourd’hui sur scène et à travers ses propres compositions. .
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Louise Combier
L’événement Louise Combier Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Montceau Les Mines (Saône-et-Loire)
- BAM Festival Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines 25 septembre 2026
- BLEU SOLEIL – FFF – BLEU SOLEIL – FFF – JOEYSTARR SOUND SYSTEM SALLE BOURDELLE Montceau Les Mines 25 septembre 2026
- DORIA – MARWA LOUD SALLE BOURDELLE Montceau Les Mines 26 septembre 2026
- Exposition Tomasz Rogalski Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines 3 octobre 2026
- Exposition Jean-Louis Ducerf Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines 10 octobre 2026