Louise Combier Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines

Informations pratiques

Montceau-les-Mines

Louise Combier

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Louise Combier est une auteure-compositrice-interprète révélée au grand public dans The Voice. Avec sa voix douce et habitée, elle s’inscrit dans la tradition de la chanson française sensible et poétique. Pianiste, elle écrit des textes intimes et élégants, portés par des mélodies épurées. Après son passage remarqué dans l’émission, elle développe un univers personnel et authentique, entre émotion, délicatesse et sincérité, qu’elle défend aujourd’hui sur scène et à travers ses propres compositions. .

Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr

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English : Louise Combier

L’événement Louise Combier Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)