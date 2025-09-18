Mutzig

Louise Morstan et la Marmotte Rouge

16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-30 20:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Quand on a grandi dans le sillon de Mary Morstan, marché dans les pas de l’illustre Dr Watson et que votre parrain n’est autre que le légendaire Sherlock Holmes, ça vous forge un sacré caractère. On dit souvent que les chiens ne font pas des chats, et cette maxime s’applique admirablement à Louise Morstan. Paris, le 14 avril 1924. Louise Morstan a récemment rejoint le cercle très exclusif des femmes détectives en succédant à sa mère: À peine installée, une mission obscure et top secrète lui est confiée. Il s’agit de sauver la France ! Rien que ça. .

16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20

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L’événement Louise Morstan et la Marmotte Rouge Mutzig a été mis à jour le 2026-04-25 par Le Dôme de Mutzig