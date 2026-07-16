Louise Osman et Jérémie Schiacre Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement
vendredi 16 octobre 2026 · Cité de la Musique de Marseille L'Auditorium, Médiathèque · Marseille 1er Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 1er Arrondissement
Louise Osman et Jérémie Schiacre
Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille
Dans une langue ciselée aux éclats et clairs-obscurs minutieusement disposés, Louise Osman dévoile une nouvelle facette de son talent en compagnie de Jérémie Schacre, guitariste émérite navigant sous nos latitudes. Tous deux parviennent à marier ce que les mots mettent en musique dans nos questionnements les plus intimes et les plus cosmiques. La guitare passe par des registres, des textures et des ornements que la finesse des touchers rend aussi précieux que perceptibles, le texte s’exhalant peu à peu comme un parfum du flot des sons. La nature du duo permet à cette alliance de ne rien céder à la trivialité, et de prendre la tangente des jours pour glisser heureusement vers un état de grâce qui réjouit l’oreille et l’âme. Pendant un instant, la musique a l’élégance de suspendre et les mots d’amadouer le temps.
Date(s) de la résidence du lundi 12 au jeudi 15 octobre. .
Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This show is part of the Pôle des Musiques du Monde at the Cité de la Musique in Marseille
L’événement Louise Osman et Jérémie Schiacre Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 1er Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Quatuor Hermione Eglise les Réformés Saint-Vincent de Paul Marseille 1er Arrondissement 19 juillet 2026
- Échecs en fête Marseille 1er Arrondissement 20 juillet 2026
- Visite atelier Croquer le Moyen-Âge à la sanguine Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement 22 juillet 2026
- Visite commentée Immigration et colonisation à l’époque contemporaine Centre Bourse Marseille 1er Arrondissement 25 juillet 2026
- Session 32 Rooftop des Réformés Marseille 1er Arrondissement 26 juillet 2026