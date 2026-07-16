Louise Osman et Jérémie Schiacre Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque Marseille 1er Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 1er Arrondissement

Louise Osman et Jérémie Schiacre

Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 20h. Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Ce spectacle s’inscrit dans le cadre du Pôle des Musiques du Monde de la Cité de la Musique de Marseille

Dans une langue ciselée aux éclats et clairs-obscurs minutieusement disposés, Louise Osman dévoile une nouvelle facette de son talent en compagnie de Jérémie Schacre, guitariste émérite navigant sous nos latitudes. Tous deux parviennent à marier ce que les mots mettent en musique dans nos questionnements les plus intimes et les plus cosmiques. La guitare passe par des registres, des textures et des ornements que la finesse des touchers rend aussi précieux que perceptibles, le texte s’exhalant peu à peu comme un parfum du flot des sons. La nature du duo permet à cette alliance de ne rien céder à la trivialité, et de prendre la tangente des jours pour glisser heureusement vers un état de grâce qui réjouit l’oreille et l’âme. Pendant un instant, la musique a l’élégance de suspendre et les mots d’amadouer le temps.







Date(s) de la résidence du lundi 12 au jeudi 15 octobre. .

Cité de la Musique de Marseille L’Auditorium, Médiathèque 4 Rue Bernard du Bois Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This show is part of the Pôle des Musiques du Monde at the Cité de la Musique in Marseille

L’événement Louise Osman et Jérémie Schiacre Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille