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Loup-garou à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême

Loup-garou à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Maison Jaja

Adresse : 26 Boulevard Besson Bey

Ville : 16000 Angoulême

Département : Charente

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Angoulême

Loup-garou à Maison Jaja

Maison Jaja 26 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Mensonges, alliances douteuses et accusations gratuites autour d’un verre.
Solal revient animer une nouvelle soirée Loup-Garou dans l’ambiance chaleureuse (et légèrement chaotique) de Maison Jaja.
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Maison Jaja 26 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 75 59 

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English :

Lies, shady alliances, and baseless accusations over drinks.
Solal is back to host another Werewolf night in the cozy (and slightly chaotic) atmosphere of Maison Jaja.

L’événement Loup-garou à Maison Jaja Angoulême a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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