Loup-garou à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême

Angoulême

Loup-garou à Maison Jaja

Maison Jaja 26 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 18:30:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Mensonges, alliances douteuses et accusations gratuites autour d’un verre.

Solal revient animer une nouvelle soirée Loup-Garou dans l’ambiance chaleureuse (et légèrement chaotique) de Maison Jaja.

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Maison Jaja 26 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 75 59

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English :

Lies, shady alliances, and baseless accusations over drinks.

Solal is back to host another Werewolf night in the cozy (and slightly chaotic) atmosphere of Maison Jaja.

L’événement Loup-garou à Maison Jaja Angoulême a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême