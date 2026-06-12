Loup-garou à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême
Loup-garou à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême mardi 21 juillet 2026.
Angoulême
Loup-garou à Maison Jaja
Maison Jaja 26 Boulevard Besson Bey Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Mensonges, alliances douteuses et accusations gratuites autour d’un verre.
Solal revient animer une nouvelle soirée Loup-Garou dans l’ambiance chaleureuse (et légèrement chaotique) de Maison Jaja.
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Maison Jaja 26 Boulevard Besson Bey Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 20 75 59
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English :
Lies, shady alliances, and baseless accusations over drinks.
Solal is back to host another Werewolf night in the cozy (and slightly chaotic) atmosphere of Maison Jaja.
L’événement Loup-garou à Maison Jaja Angoulême a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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