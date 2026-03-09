Loup-garou de Thiercelieux L’Arène Tence

Loup-garou de Thiercelieux

L’Arène 6 Rue d’Annonay Tence Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Soirée de bluff et de stratégie avec le Loup-garou. Oserez-vous tenter l’aventure ?

L'Arène 6 Rue d'Annonay Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe

English :

An evening of bluff and strategy with the Loup-garou. Will you dare to try?

