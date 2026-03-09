Loup-garou de Thiercelieux L’Arène Tence
L'Arène 6 Rue d'Annonay Tence Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
2026-08-22
Soirée de bluff et de stratégie avec le Loup-garou. Oserez-vous tenter l’aventure ?
+33 6 76 44 90 79 gaelle@arene.cafe
English :
An evening of bluff and strategy with the Loup-garou. Will you dare to try?
L’événement Loup-garou de Thiercelieux Tence a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon