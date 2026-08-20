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« Loupoulette » & « À portée de toit ! », Festi’Famille, Gap

dimanche 11 octobre 2026 · Festi'Famille · Gap

« Loupoulette » & « À portée de toit ! », Festi’Famille, Gap

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Festi'Famille
Adresse
gap
Ville
05000 Gap
Département
Hautes-Alpes
Tarif
Participation selon Festi'Famille

« Loupoulette » & « À portée de toit ! » Dimanche 11 octobre, 10h00 Festi’Famille Hautes-Alpes

Participation selon Festi’Famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:00:00+02:00

• À portée de toit !
Marie-Pierre Hoareau joue d’une drôle de porte montée sur pattes !
À elles deux, elles nous font entrer de plain-pied dans les contes qui se jouent dans deux maisons bien différentes.
Sa parole conteuse, rythmique, joueuse et rêveuse nous porte et nous emporte !
https://www.mariepierrehoareau.com/spectacles/a-portee-de-toit/

• Loupoulette
Que fera Petite Poulette quand le loup avalera son grand Doudou ?
Conte merveilleux crée et transmis par Anne Lopez à Marie-Pierre Hoareau.

Festi’Famille gap Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LeCafedesFamillesGrandirici »}] [{« link »: « https://www.mariepierrehoareau.com/spectacles/a-portee-de-toit/ »}]
« Loupoulette » & « À portée de toit ! » de et par Marie-Pierre Hoareau, artiste conteuse. Dans le cadre du Festi’Famille, organisé par l’Associaiton Grandir ICI/Café des Familles

©MariePierreHoareau

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