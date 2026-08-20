Informations pratiques

« Loupoulette » & « À portée de toit ! » Dimanche 11 octobre, 10h00 Festi’Famille Hautes-Alpes

Participation selon Festi’Famille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:00:00+02:00

• À portée de toit !

Marie-Pierre Hoareau joue d’une drôle de porte montée sur pattes !

À elles deux, elles nous font entrer de plain-pied dans les contes qui se jouent dans deux maisons bien différentes.

Sa parole conteuse, rythmique, joueuse et rêveuse nous porte et nous emporte !

https://www.mariepierrehoareau.com/spectacles/a-portee-de-toit/

• Loupoulette

Que fera Petite Poulette quand le loup avalera son grand Doudou ?

Conte merveilleux crée et transmis par Anne Lopez à Marie-Pierre Hoareau.

Festi’Famille gap Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LeCafedesFamillesGrandirici »}] [{« link »: « https://www.mariepierrehoareau.com/spectacles/a-portee-de-toit/ »}]

« Loupoulette » & « À portée de toit ! » de et par Marie-Pierre Hoareau, artiste conteuse. Dans le cadre du Festi’Famille, organisé par l’Associaiton Grandir ICI/Café des Familles

©MariePierreHoareau