« Loupoulette » & « À portée de toit ! », Festi’Famille, Gap
dimanche 11 octobre 2026 · Festi'Famille · Gap
Informations pratiques
« Loupoulette » & « À portée de toit ! » Dimanche 11 octobre, 10h00 Festi’Famille Hautes-Alpes
Participation selon Festi’Famille
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T16:00:00+02:00
• À portée de toit !
Marie-Pierre Hoareau joue d’une drôle de porte montée sur pattes !
À elles deux, elles nous font entrer de plain-pied dans les contes qui se jouent dans deux maisons bien différentes.
Sa parole conteuse, rythmique, joueuse et rêveuse nous porte et nous emporte !
https://www.mariepierrehoareau.com/spectacles/a-portee-de-toit/
• Loupoulette
Que fera Petite Poulette quand le loup avalera son grand Doudou ?
Conte merveilleux crée et transmis par Anne Lopez à Marie-Pierre Hoareau.
Festi’Famille gap Gap 05000 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/LeCafedesFamillesGrandirici »}] [{« link »: « https://www.mariepierrehoareau.com/spectacles/a-portee-de-toit/ »}]
« Loupoulette » & « À portée de toit ! » de et par Marie-Pierre Hoareau, artiste conteuse. Dans le cadre du Festi’Famille, organisé par l’Associaiton Grandir ICI/Café des Familles
©MariePierreHoareau
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