L’ourse et l’oiseau – Toiles Filantes, Studio 43, Dunkerque

L’ourse et l’oiseau – Toiles Filantes Samedi 7 mars, 16h30 Studio 43 Nord

Tarif unique : 5€

Début : 2026-03-07T16:30:00+01:00 – 2026-03-07T17:45:00+01:00

Fin : 2026-03-07T16:30:00+01:00 – 2026-03-07T17:45:00+01:00

L’oursse et l’oiseau

de Gauthier David

La Drome I 26 minutes

Dans le nord, l’hiver approche. Une ourse pense à son ami oiseau qui a migré vers le Sud. Au lieu d’hiberner comme chaque année, elle décide de traverser le monde pour le rejoindre. Ce long voyage à travers des paysages inquiétants ou merveilleux va lui permettre d’éprouver la force de son amour, et faire naître un goût nouveau pour l’inconnu. Malheureusement, lorsque l’ourse arrive enfin sur son île, l’oiseau n’est plus là.

Studio 43 19, rue des Fusiliers Marins Dunkerque 59140 Nord Nord

Amuse toi avec Alix à créer ta propre affiche de L’Ours et l’Oiseau studio 43 junior