L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée de clôture à Saint Lézin ! Saint-Lézin Chemillé-en-Anjou

Chemillé-en-Anjou

L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée de clôture à Saint Lézin !

Saint-Lézin 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-08 20:30:00

Date(s) :

2026-08-08

L’Ouvre-Boîtes, festival des Low-Tech et du faire soi-même, est de retour pour sa 6ème édition du Lundi 3 au Samedi 8 août 2026 !

C’est un festival hybride autour de la transition écologique, énergétique, économique et sociale. Plus précisément autour des low-tech des basses technologies conçues pour être utiles, durables, réparables, économes en énergie et accessibles à tous.

Un savant mélange entre ateliers, conférences, tables rondes, spectacles et temps festifs.

6 jours 100 % Low-Tech pour expérimenter, partager les connaissances et préparer l’avenir ensemble!

PROGRAMME DU SAMEDI 8 AOÛT, SAINT-LÉZIN LOW-TECH EN FÊTE !

Pour clore cette 6ème édition, le festival propose une immense journée festive, artistique et culturelle entièrement gratuite et ouverte à tous (boîte à dons disponible sur place pour soutien libre). Restauration continue disponible sur place au Bar d’à Côté.

Le Village Low-Tech (En continu de 14h30 à 18h) Espace d’expositions, de démonstrations d’outils, Repair Café (réparation d’objets), atelier d’autoréparation de vélos et zone de grands jeux en bois en libre accès animée par Leeo. Vous pourrez également découvrir en exclusivité mondiale les petits jeux inventés par l’atelier récup’ du mercredi.

Les Événements & Spectacles de la journée

15h00 16h30 19h00 Les Transformeurs Acoustiques (Musique cuivrée/bricolée) Cinq musiciens survitaminés équipés d’instruments de bric et de broc vous emportent dans un tourbillon rythmé de musiques Caraïbes, Funk, Rumba Congolaise et Valse. Déambulations festives garanties!

15h30 Conférence Habiter léger, habiter légalement Animée par Maxime Craipeau (Atelier du Dôme). Tiny houses, yourtes, cabanes, roulottes… un point complet et clair sur la réglementation juridique en vigueur en France suivi d’un temps de questions-réponses sur vos cas concrets.

17h15 Spectacle Il paraît que (Cie Lapsus Éco-clown & jonglerie) Solo poétique et humoristique de Florent Lestage. Un personnage mi-clown mi-humain tente de digérer les données du rapport du GIEC en jonglant, marchant sur la tête et cherchant l’équilibre idéal entre lucidité et divertissement. Tout public.

18h30 Le Défilé Low-Tech Grand défilé officiel sur tapis vert présentant au public les plus belles machines et créations construites au cours de la semaine de festival.

19h30 Initiation à la Danse Folk Pour apprendre les pas de base collectifs avant le lancement du bal. Tout public.

20h30 (Au choix) Pièce de Théâtre engagée OU Grand Bal Folk

– Théâtre La stratégie du dépôt de bilan (La Débordante Cie). Un duo d’acteurs propose un spectacle percutant pour interroger notre rapport à l’urgence climatique et politique. Le public est installé debout, en cercle très serré, épaule contre épaule.

– Musique Grand Bal Folk traditionnel et irlandais avec le groupe Lost Spoon . Mené par un duo complice fort de 10 ans d’aventures musicales, laissez-vous entraîner dans la danse au son de mélodies folk dynamiques. Tout public. .

Saint-Lézin 4 Chemin de la Fontaine Chemillé-en-Anjou 49120 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 48 66 info@unpasdecote.asso.fr

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English :

L’Ouvre-Boîtes, the Low-Tech and Do-It-Yourself festival, is back for its 6th edition: from Monday August 3 to Saturday August 8, 2026!

L’événement L’Ouvre-Boîtes Festival des Low Tech et du Faire Soi-Même Journée de clôture à Saint Lézin ! Chemillé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-26 par Pôle Tourisme ôsezMauges