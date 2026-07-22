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AGENDA · Limoges

LOVELY Xmas Party Limoges

vendredi 11 décembre 2026 · Limoges

LOVELY Xmas Party Limoges

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Adresse
16 Avenue Jean Monnet
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

LOVELY Xmas Party

16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Fort de son succès en 2025 avec plus de 5 000 festivaliers, la Lovely Xmas Party revient pour s’ancrer comme le grand rendez-vous électro de l’hiver en Limousin.
À l’approche des fêtes, cette soirée est l’occasion parfaite pour célébrer l’hiver en musique dans une ambiance festive et électrisante.

La programmation 2026 est à venir très bientôt!   .

16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 59 00 64  contact@festivalproduction.fr

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English : LOVELY Xmas Party

L’événement LOVELY Xmas Party Limoges a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Limoges Métropole

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