LOVELY Xmas Party Limoges
vendredi 11 décembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
LOVELY Xmas Party
16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Fort de son succès en 2025 avec plus de 5 000 festivaliers, la Lovely Xmas Party revient pour s’ancrer comme le grand rendez-vous électro de l’hiver en Limousin.
À l’approche des fêtes, cette soirée est l’occasion parfaite pour célébrer l’hiver en musique dans une ambiance festive et électrisante.
La programmation 2026 est à venir très bientôt! .
16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 59 00 64 contact@festivalproduction.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LOVELY Xmas Party
L’événement LOVELY Xmas Party Limoges a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Doudou au Frac-Arto visite jeunes enfants FRAC Limoges 22 juillet 2026
- Atelier enfant 7-12 ans Les tout-petits ventres Limoges 22 juillet 2026
- Les tout-petits ventres (7-12 ans), Halles centrales, Limoges 22 juillet 2026
- Family Rigolo Musée des Beaux Arts Limoges 22 juillet 2026
- Trajet Limoges Saint Junien avec l’Autorail Limousin Place Maison Dieu Limoges 23 juillet 2026