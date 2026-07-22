Informations pratiques

Limoges

LOVELY Xmas Party

16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

Fort de son succès en 2025 avec plus de 5 000 festivaliers, la Lovely Xmas Party revient pour s’ancrer comme le grand rendez-vous électro de l’hiver en Limousin.

À l’approche des fêtes, cette soirée est l’occasion parfaite pour célébrer l’hiver en musique dans une ambiance festive et électrisante.

La programmation 2026 est à venir très bientôt! .

16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 59 00 64 contact@festivalproduction.fr

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English : LOVELY Xmas Party

L’événement LOVELY Xmas Party Limoges a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Limoges Métropole