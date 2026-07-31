Lov’nee + Le will & Deuspi L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France

Informations pratiques

LOV’NEE

Lov’Nee évolue entre les Antilles et Paris avec un univers mêlant Afrobeat, Dancehall, R&B et Rap. Révélée par des freestyles cumulant plusieurs millions de vues, elle affirme une identité libre et authentique. Après son premier EP *Lunar* (2024), elle enchaîne collaborations internationales et projets d’envergure, dont le WYFL Riddim et la série *Bandi* sur Netflix.Figure montante de la scène caribéenne, elle incarne une génération d’artistes qui mêlent avec audace influences caribéennes et sonorités urbaines contemporaines.

Première partie I LE WILL & DESPI

Originaires de la Martinique et récemment installés en Île-de-France, Lé Will & Deuspi s’imposent comme l’un des duos les plus prometteurs de la nouvelle scène urbaine. Leur univers hybride, entre rap, dancehall et trap, reflète une identité forte, nourrie par la culture urbaine caribéennes. Aprés le titre «PLP VME» (+5M streams) sur la BO de la série Neflix «Bandi» diffusée en avril. la sortie de leur album Sol & Mani en mai dernier et une première date parisienne en juin sold out, le duo va faire trembler la Scène de L’Odéon !

SOIREE MADININA VIBES. VERT GALANT. BAR SUR PLACE.

Le samedi 28 novembre 2026

de 20h30 à 23h30

payant Tarif Plein : 18 EUR

Tarif Réduit (étudiant -25ans, carte d’invalité, demandeur d’emploi, RSA, +60ans : 16 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-28T21:30:00+01:00

fin : 2026-11-29T00:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-28T20:30:00+02:00_2026-11-28T23:30:00+02:00

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 L’Odéon – Scène Musicale de Tremblay est une salle de concerts située à Tremblay-en-France au pied du RER B station Vert Galant.

Nous proposons une programmation éclectique allant de la Chanson au RAP en passant pas les Musiques du Monde, le Reggae, le Blues et les spectacles musicaux à destination du jeune public.Tremblay-en-France

Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m)

Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m) https://lodeonscenejrc.soticket.net/agenda/159-LOV-NEE-LEWILL-DEUSPI



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