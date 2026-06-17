L’R de Jeux vous accueille tout l’été ! R de jeux de la Place de la République Paris

mercredi 17 juin 2026 · R de jeux de la Place de la République · Paris

Informations pratiques

L’R de jeux, la plus grande ludothèque en plein air de France située place de la République (Paris Centre) accueille chaque année plus de 100 000 joueurs, toute l’année sur la place de la République. Enfants, adolescents, parents, grands-parents, touristes et professionnels peuvent s’y retrouver pour jouer dans ce grand espace de loisirs.

L’R de jeux propose des activités gratuites aux familles et à tous les publics.

L’R de jeux c’est :

Une équipe de 7 ludothécaires professionnels

Des soirées jeux en présence d’auteurs et éditeurs de jeux

250 jeux et plus de 400 jouets

1 000 m 2 d’espace scénographié

d’espace scénographié Plus de 30 000 joueurs de Paris et d’ailleurs, et autant de spectateurs !

Rendez-vous :

tous les mercredis, samedis et dimanches en périodes scolaires

du mercredi au dimanche en périodes de vacances scolaires.

Du 17 juin au 13 septembre : de 15h à 20h

L’R de Jeux est animée par l’association A l’adresse du jeu

Venez vous amuser en familles et entre amis à L’R de Jeux place de la République cet été

Du mercredi 17 juin 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T15:00:00+02:00_2026-06-17T20:00:00+02:00;2026-06-18T15:00:00+02:00_2026-06-18T20:00:00+02:00;2026-06-19T15:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00;2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T20:00:00+02:00;2026-06-24T15:00:00+02:00_2026-06-24T20:00:00+02:00;2026-06-25T15:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00;2026-06-26T15:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00;2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00;2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T20:00:00+02:00;2026-07-02T15:00:00+02:00_2026-07-02T20:00:00+02:00;2026-07-03T15:00:00+02:00_2026-07-03T20:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T20:00:00+02:00;2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T20:00:00+02:00;2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T20:00:00+02:00;2026-07-09T15:00:00+02:00_2026-07-09T20:00:00+02:00;2026-07-10T15:00:00+02:00_2026-07-10T20:00:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T20:00:00+02:00;2026-07-12T15:00:00+02:00_2026-07-12T20:00:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T20:00:00+02:00;2026-07-16T15:00:00+02:00_2026-07-16T20:00:00+02:00;2026-07-17T15:00:00+02:00_2026-07-17T20:00:00+02:00;2026-07-18T15:00:00+02:00_2026-07-18T20:00:00+02:00;2026-07-19T15:00:00+02:00_2026-07-19T20:00:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T20:00:00+02:00;2026-07-23T15:00:00+02:00_2026-07-23T20:00:00+02:00;2026-07-24T15:00:00+02:00_2026-07-24T20:00:00+02:00;2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T20:00:00+02:00;2026-07-26T15:00:00+02:00_2026-07-26T20:00:00+02:00;2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T20:00:00+02:00;2026-07-30T15:00:00+02:00_2026-07-30T20:00:00+02:00;2026-07-31T15:00:00+02:00_2026-07-31T20:00:00+02:00;2026-08-01T15:00:00+02:00_2026-08-01T20:00:00+02:00;2026-08-02T15:00:00+02:00_2026-08-02T20:00:00+02:00;2026-08-05T15:00:00+02:00_2026-08-05T20:00:00+02:00;2026-08-06T15:00:00+02:00_2026-08-06T20:00:00+02:00;2026-08-07T15:00:00+02:00_2026-08-07T20:00:00+02:00;2026-08-08T15:00:00+02:00_2026-08-08T20:00:00+02:00;2026-08-09T15:00:00+02:00_2026-08-09T20:00:00+02:00;2026-08-12T15:00:00+02:00_2026-08-12T20:00:00+02:00;2026-08-13T15:00:00+02:00_2026-08-13T20:00:00+02:00;2026-08-14T15:00:00+02:00_2026-08-14T20:00:00+02:00;2026-08-15T15:00:00+02:00_2026-08-15T20:00:00+02:00;2026-08-16T15:00:00+02:00_2026-08-16T20:00:00+02:00;2026-08-19T15:00:00+02:00_2026-08-19T20:00:00+02:00;2026-08-20T15:00:00+02:00_2026-08-20T20:00:00+02:00;2026-08-21T15:00:00+02:00_2026-08-21T20:00:00+02:00;2026-08-22T15:00:00+02:00_2026-08-22T20:00:00+02:00;2026-08-23T15:00:00+02:00_2026-08-23T20:00:00+02:00;2026-08-26T15:00:00+02:00_2026-08-26T20:00:00+02:00;2026-08-27T15:00:00+02:00_2026-08-27T20:00:00+02:00;2026-08-28T15:00:00+02:00_2026-08-28T20:00:00+02:00;2026-08-29T15:00:00+02:00_2026-08-29T20:00:00+02:00;2026-08-30T15:00:00+02:00_2026-08-30T20:00:00+02:00;2026-09-02T15:00:00+02:00_2026-09-02T20:00:00+02:00;2026-09-03T15:00:00+02:00_2026-09-03T20:00:00+02:00;2026-09-04T15:00:00+02:00_2026-09-04T20:00:00+02:00;2026-09-05T15:00:00+02:00_2026-09-05T20:00:00+02:00;2026-09-06T15:00:00+02:00_2026-09-06T20:00:00+02:00;2026-09-09T15:00:00+02:00_2026-09-09T20:00:00+02:00;2026-09-10T15:00:00+02:00_2026-09-10T20:00:00+02:00;2026-09-11T15:00:00+02:00_2026-09-11T20:00:00+02:00;2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T20:00:00+02:00;2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T20:00:00+02:00

R de jeux de la Place de la République Place de la république 75010 Paris



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