L’R de Jeux vous accueille tout l’été ! R de jeux de la Place de la République Paris
mercredi 17 juin 2026 · R de jeux de la Place de la République · Paris
Informations pratiques
L’R de jeux, la plus grande ludothèque en plein air de France située place de la République (Paris Centre) accueille chaque année plus de 100 000 joueurs, toute l’année sur la place de la République. Enfants, adolescents, parents, grands-parents, touristes et professionnels peuvent s’y retrouver pour jouer dans ce grand espace de loisirs.
L’R de jeux propose des activités gratuites aux familles et à tous les publics.
L’R de jeux c’est :
- Une équipe de 7 ludothécaires professionnels
- Des soirées jeux en présence d’auteurs et éditeurs de jeux
- 250 jeux et plus de 400 jouets
- 1 000 m2 d’espace scénographié
- Plus de 30 000 joueurs de Paris et d’ailleurs, et autant de spectateurs !
Rendez-vous :
- tous les mercredis, samedis et dimanches en périodes scolaires
- du mercredi au dimanche en périodes de vacances scolaires.
- Du 17 juin au 13 septembre : de 15h à 20h
L’R de Jeux est animée par l’association A l’adresse du jeu
Venez vous amuser en familles et entre amis à L’R de Jeux place de la République cet été
Du mercredi 17 juin 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 15h00 à 20h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-17T18:00:00+02:00
fin : 2026-09-13T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-17T15:00:00+02:00_2026-06-17T20:00:00+02:00;2026-06-18T15:00:00+02:00_2026-06-18T20:00:00+02:00;2026-06-19T15:00:00+02:00_2026-06-19T20:00:00+02:00;2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T20:00:00+02:00;2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T20:00:00+02:00;2026-06-24T15:00:00+02:00_2026-06-24T20:00:00+02:00;2026-06-25T15:00:00+02:00_2026-06-25T20:00:00+02:00;2026-06-26T15:00:00+02:00_2026-06-26T20:00:00+02:00;2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T20:00:00+02:00;2026-06-28T15:00:00+02:00_2026-06-28T20:00:00+02:00;2026-07-01T15:00:00+02:00_2026-07-01T20:00:00+02:00;2026-07-02T15:00:00+02:00_2026-07-02T20:00:00+02:00;2026-07-03T15:00:00+02:00_2026-07-03T20:00:00+02:00;2026-07-04T15:00:00+02:00_2026-07-04T20:00:00+02:00;2026-07-05T15:00:00+02:00_2026-07-05T20:00:00+02:00;2026-07-08T15:00:00+02:00_2026-07-08T20:00:00+02:00;2026-07-09T15:00:00+02:00_2026-07-09T20:00:00+02:00;2026-07-10T15:00:00+02:00_2026-07-10T20:00:00+02:00;2026-07-11T15:00:00+02:00_2026-07-11T20:00:00+02:00;2026-07-12T15:00:00+02:00_2026-07-12T20:00:00+02:00;2026-07-15T15:00:00+02:00_2026-07-15T20:00:00+02:00;2026-07-16T15:00:00+02:00_2026-07-16T20:00:00+02:00;2026-07-17T15:00:00+02:00_2026-07-17T20:00:00+02:00;2026-07-18T15:00:00+02:00_2026-07-18T20:00:00+02:00;2026-07-19T15:00:00+02:00_2026-07-19T20:00:00+02:00;2026-07-22T15:00:00+02:00_2026-07-22T20:00:00+02:00;2026-07-23T15:00:00+02:00_2026-07-23T20:00:00+02:00;2026-07-24T15:00:00+02:00_2026-07-24T20:00:00+02:00;2026-07-25T15:00:00+02:00_2026-07-25T20:00:00+02:00;2026-07-26T15:00:00+02:00_2026-07-26T20:00:00+02:00;2026-07-29T15:00:00+02:00_2026-07-29T20:00:00+02:00;2026-07-30T15:00:00+02:00_2026-07-30T20:00:00+02:00;2026-07-31T15:00:00+02:00_2026-07-31T20:00:00+02:00;2026-08-01T15:00:00+02:00_2026-08-01T20:00:00+02:00;2026-08-02T15:00:00+02:00_2026-08-02T20:00:00+02:00;2026-08-05T15:00:00+02:00_2026-08-05T20:00:00+02:00;2026-08-06T15:00:00+02:00_2026-08-06T20:00:00+02:00;2026-08-07T15:00:00+02:00_2026-08-07T20:00:00+02:00;2026-08-08T15:00:00+02:00_2026-08-08T20:00:00+02:00;2026-08-09T15:00:00+02:00_2026-08-09T20:00:00+02:00;2026-08-12T15:00:00+02:00_2026-08-12T20:00:00+02:00;2026-08-13T15:00:00+02:00_2026-08-13T20:00:00+02:00;2026-08-14T15:00:00+02:00_2026-08-14T20:00:00+02:00;2026-08-15T15:00:00+02:00_2026-08-15T20:00:00+02:00;2026-08-16T15:00:00+02:00_2026-08-16T20:00:00+02:00;2026-08-19T15:00:00+02:00_2026-08-19T20:00:00+02:00;2026-08-20T15:00:00+02:00_2026-08-20T20:00:00+02:00;2026-08-21T15:00:00+02:00_2026-08-21T20:00:00+02:00;2026-08-22T15:00:00+02:00_2026-08-22T20:00:00+02:00;2026-08-23T15:00:00+02:00_2026-08-23T20:00:00+02:00;2026-08-26T15:00:00+02:00_2026-08-26T20:00:00+02:00;2026-08-27T15:00:00+02:00_2026-08-27T20:00:00+02:00;2026-08-28T15:00:00+02:00_2026-08-28T20:00:00+02:00;2026-08-29T15:00:00+02:00_2026-08-29T20:00:00+02:00;2026-08-30T15:00:00+02:00_2026-08-30T20:00:00+02:00;2026-09-02T15:00:00+02:00_2026-09-02T20:00:00+02:00;2026-09-03T15:00:00+02:00_2026-09-03T20:00:00+02:00;2026-09-04T15:00:00+02:00_2026-09-04T20:00:00+02:00;2026-09-05T15:00:00+02:00_2026-09-05T20:00:00+02:00;2026-09-06T15:00:00+02:00_2026-09-06T20:00:00+02:00;2026-09-09T15:00:00+02:00_2026-09-09T20:00:00+02:00;2026-09-10T15:00:00+02:00_2026-09-10T20:00:00+02:00;2026-09-11T15:00:00+02:00_2026-09-11T20:00:00+02:00;2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T20:00:00+02:00;2026-09-13T15:00:00+02:00_2026-09-13T20:00:00+02:00
R de jeux de la Place de la République Place de la république 75010 Paris
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