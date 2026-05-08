Luc Avarguès, Jérôme Grivel, Accou Laposte & Marjolein Guldentops, Hugo Livet, Sonia Soraya et Davide Tidoni / La Nuit Blanche d'((((INTERFÉRENCE_S)))) – Journée d’Intercession Centre Wallonie-Bruxelles Paris

Installation, Performance, Musique, Exposition, Arts sonores, Concerts.

((((INTERFÉRENCE_S)))) _ festival de substrat sonore _ se fait l’étendard de recherches qui s’auto-différencient, s’auto-éditent – un festival de l’imprédictible, du décodage, porté par des artistes limier.e.s de réalités enfouies et de sonorités insoupçonnées. Il se déploie dans les espaces du Centre via une anarkhè-exposition, mais aussi le temps de ‘Journées d’Intercession’. Celles-ci proposent de prolonger l’anarkhè-exposition en la mettant en tension, en circulation, en vibration. Elles en constituent les moments de condensation : des instants où les œuvres cessent d’être des entités stabilisées pour devenir des situations en devenir, des protocoles d’expérience, des écologies collectives.

Elles prennent place, elles occupent, elles débordent..!

Sonia Saroya transforme l’instrument rituel en dispositif électronique. Le tambour y devient circuit, la percussion devient signal. Elle créé des espaces de transmission et d’appropriation technique pour la fabrication de modules sonores aux participant·es qui contribuent ainsi à l’évolution de l’installation ‘Drum Machine’, continuellement reconfigurée par ses activations.

Avec ses exercices d’écoute en mouvement, Davide Tidoni engage le corps dans une exploration directe des phénomènes acoustiques. En se déplaçant dans l’espace à la recherche d’un point d’équilibre sonore, les participant·es expérimentent la relation entre perception, orientation et présence physique.

‘VVV (Variations Vociférantes Virales)’ de Jérôme Grivel active par la performance les voix enregistrées et vocalisations nés d’un protocole participatif créant un paysage sonore vivant dans les espaces d’exposition.

Dans le cadre de la carte blanche au festival Soft Signal, Luc Avarguès propose ‘Les bas-côtés’, un dispositif mobile mêlant installation, performance et partage alimentaire. L’artiste met en place une situation relationnelle fondée sur la rencontre et l’attention aux formes discrètes de sociabilité.

À la croisée de la poésie, de la performance et du traitement sonore, Accou Laposte et Marjolein Guldentops développent une proposition fondée sur la fragmentation du langage et la transformation des voix. À l’aide de dispositifs électroniques et de capteurs de mouvement, leur performance met en jeu des formes narratives instables et des paysages sonores en recomposition.

Avec ‘Oiseaux Fantôme’, projet du plasticien Hugo Livet, un live électronique mêlant techno, acid house et trance mobilise des contrôleurs MIDI conçus sur mesure.

15h-21h Exposition ((((INTERFÉRENCE_S))))

15h–19h Sonia Saroya — Drum Machine (Atelier sur inscription)

15h30–17h30 Davide Tidoni — Listening as Intervention (Atelier sur inscription)

17h30–18h30 Davide Tidoni — Listening as Intervention

18h30–19h Jérôme Grivel — VVV (Variations Vociférantes Virales)

19h–20h Luc Avarguès — Les bas-côtés 20h–20h45 Accou Laposte & Marjolein Guldentops — Performance sonore et poétique 21h–22h Hugo Livet — Oiseaux Fantôme.

En partenariat avec ((le son 7)) – sound art gallery, Festival Soft Signals, Mouvement, Fisheye, Nova, les Inrocks.

Avec le soutien de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture.

Commissariat de Stéphanie Pécourt pour l’exposition et pour la programmation Nuit Blanche : Isabella D’Aprile & Lucie Legenre en synergie avec Stéphanie Pécourt & le festival Soft Signals.

Journée de pratiques artistique performatives participatives et collectives.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h30 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:30:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 127-129 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/interference-s-augures-fremissements-acte-6



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