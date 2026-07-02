LUCAS ROCHER – NOUVEAU SPECTACLE (+invité.e.s), La Manufacture Chanson, Paris

Informations pratiques

LUCAS ROCHER – NOUVEAU SPECTACLE (+invité.e.s) Lundi 14 décembre, 20h30 La Manufacture Chanson

Plein : 18€ | Réduit : 12€ | Tarif minus : 4€ | Préférentiel : 15€ | Pass pro : 0€ | Entrée libre : 0€ | Abonné.e Carte Manu : 0€ | Réduit abonné.e : 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-14T20:30:00+01:00 – 2026-12-14T23:30:00+01:00

Fin : 2026-12-14T20:30:00+01:00 – 2026-12-14T23:30:00+01:00

Avec le soutien de la Manufacture Chanson

Création et mise en scène : Yéshé Henneguelle & Lucas Rocher

Après le très remarqué « Premium », Lucas Rocher revient fouler la scène de la Manufacture, pour célébrer les liens sociaux, amoureux ou amicaux, avec autant d’humour que de vulnérabilité. Avec ce nouveau spectacle co-mis en scène avec Yéshé Henneguelle (les Goguettes en Trio, Gauvain Sers…) le pitre chantant poursuit sa mue, chante les carrefours existentiels, les points de bascule, avec intelligence, malice et poésie.

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Crédit photo : David Desreumaux

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.manufacturechanson.org/agenda/715-LUCAS-ROCHER-NOUVEAU-SPECTACLE-invite-e-s?session=715 »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/LucasRocherOfficiel »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 1,774 Followers, 1,858 Following, 250 Posts – See Instagram photos and videos from Lucas Rocher (@lucasrocher_) », « type »: « rich », « title »: « Lucas Rocher (@lucasrocher_) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/346245794_569181385352471_3145279191442660960_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=105&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=nonZFr3HhOgQ7kNvwH17QnO&_nc_oc=Adp2XYEfTO-l8yruZkGeAxMnfyYxAxyOg0MxElzJM8-VCmSvS3mwvireOhA5RluGKFc&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af_AMsXlnRB7f8jFFAxjZUny8rhblHGEl8BhxkGao9PxVw&oe=6A370772 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/lucasrocher_/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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