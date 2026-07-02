Lucía Álvarez La Piñona Espace Les Augustins Montauban
jeudi 10 décembre 2026 · Espace Les Augustins · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Lucía Álvarez La Piñona
Espace Les Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : – – 12 EUR
Tarif réduit
Demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, moins de 25 ans, détenteurs de la carte CEZAM, étudiants (sur présentation d’un justificatif). Gratuit pour les moins de 12 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 20:30:00
fin : 2026-12-10 22:00:00
Date(s) :
2026-12-10
Originaire de la province de Cadiz, formée à Grenade et à Séville, Lucía Álvarez La Piñona est considérée comme une des danseuses les plus singulières de sa génération, proposant un Baile tout en caractère et subtilité.
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Espace Les Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
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English : Lucía Álvarez La Piñona
Originally from the province of Cádiz and trained in Granada and Seville, Lucía Álvarez La Piñona is considered one of the most distinctive dancers of her generation, offering a dance style defined by character and subtlety.
L’événement Lucía Álvarez La Piñona Montauban a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Grand Montauban
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