Lucia di Lammermoor, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
vendredi 19 février 2027 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Lucia di Lammermoor Vendredi 19 février 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-19T20:00:00+01:00 – 2027-02-19T22:45:00+01:00
Fin : 2027-02-19T20:00:00+01:00 – 2027-02-19T22:45:00+01:00
Opéra | Version de concert
Donné ici dans son intégralité en version de concert, Lucia di Lammermoor est un tourbillon d’airs, de duos et d’ensembles, tous entrés au panthéon de l’opéra. Dans le bel canto italien, les voix sont au premier plan. Adaptée du roman de l’écrivain écossais Sir Walter Scott, l’histoire de Lucia, interprétée ici par la grande Nadine Sierra qui retrouve la scène de Bordeaux, est tragique. Dans l’Écosse du XVIIe siècle, perdue dans la brume d’un amour empêché, forcée à se marier, la jeune fille sombre dans la folie, emportant le public avec elle.
Autour du spectacle
Dimanche 21 février : concert donné en tournée à la Philharmonie de Paris
Autour du Temps fort « Folia »
Jeudi 11 février : « Autour de la folie », conférence, Grand-Théâtre, Foyer Rouge, en partenariat avec la librairie Mollat
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/691137-lucia-di-lammermoor »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/opera-lucia-di-lammermoor-86961 »}]
Opéra en version de concert | Orchestre National Bordeaux Aquitaine | Chœur de l’Opéra National de Bordeaux | Ana Maria Patiño-Osorio | Nadine Sierra Opéra
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