Lucidvox SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

LUCIDVOX (22h30)

(Rock psychédélique – Glitterbeat Records)

Lucidvox est un groupe entièrement féminin qui façonne un langage musical singulier, à la croisée des musiques contemporaines et des traditions vocales ancestrales.

“They’re a heavy, intense and mesmerising maelstrom of wind-tunnel vocals, drones, treated guitar and shamanic rhythms…with innate beauty too.” – Mojo

Depuis 2013, Lucidvox développe une identité sonore immédiatement reconnaissable, où le patrimoine folklorique slave est réinterprété à travers une esthétique moderne, immersive et expérimentale. Leur musique évolue entre rock psychédélique, textures atmosphériques et intensité progressive, tout en conservant une dimension profondément organique.

Avec plus de dix années d’activité, le groupe a publié plus de cinq albums et s’est produit sur scène à travers l’Europe lors de plus de 100 concerts. Leur travail a suscité une reconnaissance internationale, avec des publications dans plus de 50 médias spécialisés et généralistes, parmi lesquels The Guardian, The Wire, Mojo, The Quietus ou encore Vogue.

Leur univers a également été mis en lumière par Iggy Pop dans son émission sur la BBC, confirmant leur rayonnement auprès d’un public international exigeant.

Aujourd’hui, Lucidvox vit entre plusieurs pays et prépare une tournée européenne à l’automne 2026, en parallèle d’un nouveau répertoire actuellement en développement.

Les 3 influences : Goat, Tool & Warpaint

La suite de la programmation arrive très vite !

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Il faut venir si vous aimez… Goat, Khruangbin & L.A Witch !

Le vendredi 11 décembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-11T20:00:00+01:00

fin : 2026-12-12T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-12-11T19:00:00+02:00_2026-12-11T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/4Ho9SvuHL https://fb.me/e/4Ho9SvuHL



Afficher la carte du lieu SUPERSONIC et trouvez le meilleur itinéraire

