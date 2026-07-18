Lucien Hervé. Dialogue avec le soleil, Pavillon Populaire, Montpellier

Informations pratiques

Lucien Hervé. Dialogue avec le soleil 9 décembre 2026 – 11 avril 2027 Pavillon Populaire Hérault

Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T10:00:00+01:00 – 2026-12-09T13:00:00+01:00

Fin : 2027-04-11T14:00:00+02:00 – 2027-04-11T18:00:00+02:00

En hiver 2026-2027, le Pavillon Populaire, Espace d’Art photographique de la Ville de Montpellier consacrera une rétrospective inédite à Lucien HERVÉ, grand maître de la photographie française du XXe siècle.

Essentiellement composée de tirages argentiques originaux, cette exposition apportera un nouvel éclairage sur l’œuvre singulière de ce photographe passionné par l’esprit des formes et la puissance créatrice de la lumière. Seront ainsi présentés, à côté de photographies célèbres, des images et documents méconnus conservés par son épouse Judith HERVÉ ELKAN ainsi que par différentes institutions publiques et privées.

D’origine hongroise, Laszlo ELKAN, dont le pseudonyme Lucien HERVÉ vient de la Résistance, qu’il rejoint dès 1940, est souvent rattaché au courant de la photographie humaniste française dont font partie Robert DOISNEAU, Willy RONIS ou Jean DIEUZAIDE. Peintre de sensibilité communiste, il participe avant-guerre à des actions syndicales et à des reportages pour la revue Marianne, puis s’attache à photographier Paris et les Parisiens après la Libération. Une rencontre décisive avec le père Marie-Alain COUTURIER, Directeur de la revue L’Art Sacré et promoteur de l’art moderne, puis avec l’architecte LE CORBUSIER en 1949 va orienter ses travaux vers une voie tout-à-fait singulière et qui n’a pas d’équivalent en France : une traduction visuelle allégorique, esthétique et artistique de la pensée architecturale de l’époque à travers un jeu inégalé de variations entre lumière et ombre.

Cette épopée moderniste, qu’il poussera jusqu’aux confins de l’abstraction, l’emmènera à Marseille, Nantes, Le Havre mais aussi à Brasilia, Chandigahr ou Ahmedabad. L’admiration suscitée par son regard d’artiste attirera à lui la curiosité des plus grands architectes de son temps comme Alvar AALTO, Marcel BREUEUR, Kenzo TANGE, Oscar NIEMEYER ainsi que Jean PROUVÉ. Mais Lucien HERVÉ est aussi fasciné par les constructions anciennes, des abbayes cisterciennes à l’habitat populaire espagnol ou aux ruines de Persépolis, ainsi qu’au dialogue entre les lieux historiques et contemporains, dont il perçoit l’aspiration commune à dialoguer avec le soleil. Loin d’être vide d’individus, les images de Lucien HERVÉ, qui défendra toute sa vie l’amélioration des conditions de vie des classes populaires, sont peuplées de discrets mais multiples personnages – travailleurs, habitants, passants ou sans abris – dont les silhouettes furtives rappellent la constante empathie de l’auteur pour l’humanité laborieuse.

La commissaire de l’exposition:

Virginie CHARDIN, historienne de la photographie, est l’autrice de rétrospectives de grands photographes humanistes, comme Willy RONIS, Sabine WEISS ou Louis STETTNER, de photographes de mode comme Frank HORVAT, ou de maîtres du paysage comme Antonin PERSONNAZ ou Pierre DE FENOŸL, notamment pour l’Hôtel de Ville de Paris, le Jeu de Paume à Paris ou les Rencontres d’Arles. Elle conjugue le souci d’exigence esthétique et d’exactitude historique à la volonté affirmée de s’adresser au plus grand nombre, et particulièrement à un public éloigné des musées. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages de la collection encyclopédique Photo-Poche d’Actes Sud.

Les partenaires de l’exposition:

Les archives Judith et Lucien Hervé Elkan, Paris.

La Fondation Le Corbusier, Paris.

La Galerie Camera Obscura et Didier Brousse, Paris.

La Fab et la Galerie du Jour Agnès B, Paris.

Pavillon Populaire Esplanade Charles de Gaulle, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467661346 https://pavillon-populaire.montpellier.fr

En hiver 2026-2027, le Pavillon Populaire, Espace d’Art photographique de la Ville de Montpellier consacrera une rétrospective inédite à Lucien HERVÉ, grand maître de la photographie française du XXe…

Lucien HERVÉ. La Haute Cour de Justice, Chandigahr,

Inde.

© Judith HERVÉ ELKAN, Paris, Fondation Le Corbusier, Paris

et Getty Research Institute, Los Angeles.