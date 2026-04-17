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Ludiboom Saint-Amand-Montrond

Ludiboom Saint-Amand-Montrond

Ludiboom Saint-Amand-Montrond vendredi 17 avril 2026.

Adresse : 300 Rue de Cannetille

Ville : 18200 Saint-Amand-Montrond

Département : Cher

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit

Saint-Amand-Montrond

Ludiboom

300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-17 16:00:00
fin : 2026-04-17 20:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Ludiboom débarque
Musique, concours de danse, structures gonflables, bonbons et plein de surprises pour une soirée 100% fun   .

300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 59 70  contact@centrebalneor.fr

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Ludiboom arrives

L’événement Ludiboom Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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