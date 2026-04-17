Saint-Amand-Montrond

Ludiboom

300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-17 16:00:00

fin : 2026-04-17 20:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Ludiboom débarque

Musique, concours de danse, structures gonflables, bonbons et plein de surprises pour une soirée 100% fun .

300 Rue de Cannetille Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 59 70 contact@centrebalneor.fr

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English :

Ludiboom arrives

L’événement Ludiboom Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE