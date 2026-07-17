LUDILO /Cie Le Mouton Carré, Théâtre Ligéria, Sainte-Luce-sur-Loire

Informations pratiques

LUDILO /Cie Le Mouton Carré Mercredi 5 mai 2027, 09h30, 11h00 Théâtre Ligéria Loire-Atlantique

2 € à 5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-05T09:30:00+02:00 – 2027-05-05T10:20:00+02:00

Fin : 2027-05-05T11:00:00+02:00 – 2027-05-05T11:40:00+02:00

Une création lumineuse et espiègle, reposant sur le principe du jeu comme axe fondamental de la construction d’un individu.

Tout est jeu dans la vie du tout-petit qui, d’essais successifs en découvertes accidentelles, plonge dans le plaisir d’expérimenter. C’est cette dimension, précieuse et libre, du rapport de l’enfant au jeu qui est explorée. Dans un espace circulaire, deux comédiens inventent des univers à base de jouets dans une chorégraphie de corps et de sons.

Parce qu’en théâtre d’objets, il suffit d’un regard, d’un geste, de l’envie mêlée de l’acteur et du public d’y croire, et déjà on projette la vie.

A partir de 18 mois

Crédit photo ©Ernest S. Mandap

Théâtre Ligéria 80 rue de la Loire, 44980 Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire 44980 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ligeria-sainte-luce-loire-com.mapado.com/event/720885-ludilo-cie-le-mouton-carre »}]

Une création lumineuse et espiègle, reposant sur le principe du jeu comme axe fondamental de la construction d’un individu.